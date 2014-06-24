В Украину прибыла миссия МВФ

Во вторник, 24 июня, в Украину прибыла миссия ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда под руководством Николая Георгиева для встреч с властями и оценки выполнения двухлетней программы кредитования украинской экономики объемом 17 млрд долл., говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Жерома Ваше, текстом которого располагает УНИАН.

«Миссия МВФ под руководством Николая Георгиева прибудет в Украину 24 июня, чтобы провести ряд дискуссий в рамках первого пересмотра экономической программы властей, поддержанной средствами МВФ», - говорится в заявлении.

Как отмечается, миссия оценит прогресс в выполнении программы реформ и обсудит с представителями власти цели и задачи на дальнейшую перспективу.

«На несколько дней к миссии присоединится заместитель директора Европейского департамента МВФ Поул Томпсен. Миссия завершит свою работу 3 июля», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, ранее директор департамента внешних связей МВФ Джерри Райс анонсировал приезд оценочной миссии Фонда, цель которой станет оценка работы властей на пути реформ и выполнения ключевых ориентиров программы сотрудничества между Украиной и МВФ.

В конце апреля Совет директоров МВФ одобрил двухлетнюю программу кредитования экономики Украины в объеме 17 млрд долл., предусматривающую проведение в обмен на кредиты широкого спектра реформ, включая реформы в банковском секторе, энергетике и системе государственных финансов. Украина получила первый транш средств в объеме более 3 млрд долл. в начале мая.

В начале июня в Украину прибыла консультационная миссия МВФ, участники которой уже провели ряд встреч в правительстве и ряде ведомств, включая Государственную фискальную службу, объединяющую налоговую и таможенную службы. Как ожидается, такие миссии будут работать в нашей стране каждые два месяца. Их задачей станет оценка прогресса работы правительства на пути реформ, а также оказание консультационной помощи.

Нынешняя - оценочная миссия к концу июля представит оценочный доклад на заседании Совета директоров МВФ, и уже по результатам заседания Украина получит или не получит второй кредитный транш. Речь идет о порядка 1,4 млрд долл. Время возможного предоставления денег – конец июля - начало августа.

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МВФ уже заявил, что намерен продолжать сотрудничество с Украиной в рамках двухлетней программы стенд-бай и рассчитывает на широкий диалог с новоизбранным президентом Украины Петром Порошенко, а также на плодотворное сотрудничество с новым главой Национального банка – Валерией Гонтаревой, назначенной на эту должность решением Верховной Рады 19 июня.