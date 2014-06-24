Миндоходов уволило порядка 2 тыс. налоговиков и таможенников

Министерство доходов и сборов Украины в рамках оптимизации штата сотрудников, а также в рамках расследования коррупционных схем, выстроенных предыдущим руководством министерства, с начала года уволило порядка 2 тыс. работников территориальных органов налоговой и таможни. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«На сегодня уволены почти все начальники главных управлений Миндоходов в областях, начальники таможен и более 20 руководителей департаментов центрального аппарата министерства, - говорится в сообщении - С начала года из территориальных органов уволены более 2 тыс. человек – 1960 работников налоговой сферы и 245 таможенников».

Также в Миндоходов сообщили, что в период с 15 марта по 15 июня по материалам расследований подразделений внутренней безопасности министерства и его территориальных органов по фактам совершенных чиновниками преступлений открыто 88 уголовных дел. «Ориентировочная сумма убытков, нанесенных государству в результате правонарушений, составила 146 млн грн», - подчеркнули в министерстве, добавив, что только по статье «контрабанда» и «нарушение таможенных правил» начаты более 2 тыс. проверок.

По информации министерства, особое внимание уделяется фактам отмывания доходов, полученных преступным путем. «Наложен арест на имущество на общую сумму 231,7 млн грн», - сообщили в Миндоходов.

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Как сообщал УНИАН, новое руководство Министерства доходов и сборов неоднократно заявляло о намерении проверить сотрудников с целью избавиться от коррупции в министерстве. В связи с этим внутри министерства, которое находится в стадии реорганизации, проводятся кадровые изменения.

4 июня Кабмин объявил о создании Государственной фискальной службы, которая объединит налоговую, таможню и службу финансовых расследований. Главой службы правительство назначило действующего первого заместителя министра доходов и сборов Игоря Билоуса, его первым заместителем – заместителя министра доходов и сборов, который курирует службу финансовых расследований, Владимира Хоменко и еще одним заместителем – в прошлом руководителя Государственной таможенной службы Анатолия Макаренко.