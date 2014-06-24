Украина может рассчитывать на крупные европейские инвестиции - Шеремета

Министр экономического развития и торговли Павел Шеремета убежден, что Украина может рассчитывать на достаточно крупные инвестиции со стороны европейских инвесторов, потому что остается довольно интересной для них.

Об этом он сказал в программе «Свобода слова», сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

«Я имею возможность общаться с европейскими инвесторами, довольно интересный феномен: залы полны инвесторов. Практически на каждом инвестиционном форуме - и за рубежом, и в Киеве - достаточно много инвесторов, заинтересованных в Украине, заинтересованных в потенциале этого рынка», - подчеркнул Шеремета.

Предпосылкой для этого, считает он, являются три основные составляющие – спокойствие в стране, финансовая возможность и отсутствие коррупции, и именно эти три фактора будут влиять на решение инвесторов относительно финансирования проектов в Украине.

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«Первое, что их беспокоит – контролируем ли мы свою территорию, вторая вещь, которая их беспокоит – действительно ли мы реально боремся с коррупцией, третье – являемся ли мы финансово устойчивыми, не являемся ли финансовыми банкротами. Очевидно, что, говоря о последних неделях и месяцах, есть уступки по всем трем направлениям, которые, очевидно, волнуют инвесторов. Если мы снимем эти три самые большие тревоги, то, учитывая то, что залы полны людей, если прибавить сюда государственное страхование рисков, я думаю, что можем получить достаточно серьезные инвестиции», - отметил министр.

Шеремета выразил уверенность, что сочетание финансовой помощи и инвестиций помогут возродить устойчивое экономическое развитие в Украине.