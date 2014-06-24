Доллар на межбанке снизился до 11,94 грн

Во вторник, 24 июня, к 12:00 на межбанковском валютном рынке Украины

котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,9000/11,9400 грн/долл. против 11,8800/12,0000 грн/долл. на открытии торгов.

Как сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг, котировки гривни по отношению к евро к 12:00 установились на уровне 16,2070/16,2655 грн/евро против 16,1685/16,3345 грн/евро на открытии торгов.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3608/1,3610, изменяясь в достаточно узком коридоре.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к 12:00 установились на уровне 0,3497/0,3512 грн/рубль против 0,3497/0,3529 грн/рубль на открытии торгов.

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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 23 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 11,9200/11,9600, по отношению к евро – на уровне 16,2045/16,2630, к российскому рублю – на уровне 0,3465/0,3489.