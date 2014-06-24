Рада должна ратифицировать Соглашение об ассоциации до конца августа – представитель ЕС

Украинский парламент должен будет ратифицировать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом до конца августа, чтобы продлить либеральный режим торговли после прекращения действия режима автономных торговых преференций (АТП).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции заявил руководитель программы сотрудничества Представительства ЕС Эндрю Расбаш.

«Это должно быть сделано за два месяца до конца срока действия АТП, то есть до конца августа», - сказал он.

По его словам, это автоматически позволит продлить выгоды, которые Украина уже получает от АТП.

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Он также сообщил, что ратификация документа со стороны ЕС может быть довольно длительной процедурой, поскольку в этом принимают участие все страны-члены. Особенно сложная процедура в федеративных странах, таких как Германия.