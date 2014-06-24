В страховой компании "Оранта" продлили работу временного администратора

«В связи с необходимостью продления срока действия временной администрации в НАСК «Оранта», Нацкомфинуслуг постановила продлить до 04.07.2014 г. полномочия временного администратора в указанной компании Андрея Бажана», - говорится в сообщении комиссии.

Напомним, из-за фактов нарушений и недостатков в деятельности страховщика, установленных в ходе плановых и внеплановых проверок его работы в 2012-2013 годах, 5 декабря 2013 года в СК «Оранта» была введена временная администрация. По результатам проверки было выявлено снижение платежеспособности и финансовой устойчивости страховщика, сокращение объемов поступлений страховых премий, отток квалифицированного персонала.

В сообщении отмечается, что временной администрации в ходе работы удалось сохранить региональную сеть компании, стимулировать динамику роста объема среднедневных поступлений страховых премий.

«Среднедневные поступления на начало 2014 составили 1, 4 млн грн, а по итогам мая - 1,9 млн грн», - говорится в сообщении.

Временная администрация также ввела новую систему финансирования расходов, в рамках которой была оптимизирована структура задолженности по страховым выплатам, сохранила активы компании, преимущественно в части основных сооружений и депозитного портфеля.

В то же время, комиссия отмечает, что для восстановления полноценного функционирования компании не хватает оборотных средств.

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«На встречах с акционерами НАСК« Оранта »неоднократно поднимался вопрос о необходимости докапитализации компании. Сейчас временной администрацией проведена масштабная работа по минимизации последствий проблем в компании и приведение деятельности НАСК «Оранта» в соответствие с требованиями действующего законодательства. Но если акционеры в ближайшее время не увеличат запасы ликвидности страховой компании, то это может крайне негативно отразиться на дальнейшей деятельности страховой компании», - приводятся в сообщении слова Бажана.

Справка УНИАН. СК «Оранта» была основана в 1921 году. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах».

Компания является членом Украинской федерации страхования, Моторного (транспортного) страхового бюро Украины, Ядерного страхового пула и других профессиональных объединений.

Основными владельцами компании являются "БТА Банк" Казахстан (35,1700%), кипрские компании Backwood Holding Limited (13,7400%) и Geswood Holdings Limited (11,2800%).