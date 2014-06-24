«Сбербанк» РФ хочет объединить свою украинскую «дочку» c Sberbank Europe

Сбербанк России планирует объединить свой дочерний киевский банк АО «Сбербанк России» и львовский «VS Bank» (Украина) — дочерний банк Sberbank Europe (ранее VBI), свидетельствуют материалы презентации "Сбербанка" к выпуску евробондов, пишут «Ведомости».

Год назад председатель правления украинской «дочки» Сбербанка России Игорь Юшко сообщал, что вероятность принятия решения об объединении банков «очень высока» и «объединение двух однородных бизнесов в Украине для группы «Сбербанка» является естественным решением».

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Заместитель председателя правления «Сбербанка» Сергей Горьков в ноябре 2012 г., отвечая на вопрос, планирует ли "Сбербанк" объединить банки, сообщил, что банк «изучает разные возможности». Основной возможностью развития событий является объединение, но в то же время по-прежнему тогда не исключалась возможность продажи VS Bank.

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"Сбербанк России" приобрел дочерний банк в Украине в декабре 2007 г. Европейский бизнес "Сбербанк" приобрел в 2012 году у Volksbanken AG. Sberbank Europe работает в Австрии, Словакии, Чехии, Венгрии, Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Сербии и в Украине.