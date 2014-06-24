Цена золота растет на событиях в Ираке

На торгах во вторник, 24 июня, цены на золото растут на фоне ситуации в Ираке, а повышение стоимости платины и палладия замедляется из-за окончания пятимесячной забастовки горняков платиновых присков в ЮАР, передает Reuters.

Так, золото торгуется по $1.322,60 за тройскую унцию по сравнению с $1.317,79 на закрытие торгов понедельника. В последние дни цены растут за счет массового наступления суннитских боевиков на севере Ирака.

Читайте такжеБанк России поддерживает включение гривни в золотовалютные резервы РФПовышение интереса инвесторов к золоту отражается на запасах крупнейшего в мире обеспеченного этим драгметаллом биржевого фонда SPDR Gold Trust, поднявшихся в понедельник на 2,4 тонны до 785,02 тонны. Однако спрос на основных физических рынках, в Китае и Индии, по-прежнему слабый, потому что клиенты ожидают снижения цен.

Серебро торгуется по $21,08 за унцию по сравнению с $20,83 к закрытию торгов понедельника, платина стоит $1.459,70 против $1.451 и палладий - $825 против $819,30.

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