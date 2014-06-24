Система электронных платежей на Донбассе работает стабильно - НБУ

Национальный банк Украины принял все необходимые меры для налаживания стабильной работы системы электронных платежей (СЭП) в Луганской и Донецкой областях, сообщила УНИАН пресс-служба НБУ.

«Несмотря на напряженную ситуацию СЭП работает, обеспечивая осуществление межбанковских расчетов. С этой целью работу СЭП согласно требованиям соответствующих нормативных документов были переведены на резервный узел», - говорится в сообщении регулятора.

Напомним, ранее некоторые СМИ распространили информацию о том, что банки и филиалы, которые работают в Луганской области, не могут проводить операции по своим счетам из-за отключения системы СЭП Национального банка Украины в регионе.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 50 вооруженных боевиков ворвались в здание Главного управления Государственной казначейской службы в Донецкой области, заявив о подчинении госфинучреждения террористам. Аналогичные действия были совершены в Главном управлении Министерства доходов и сборов в Донецкой области и в Управлении Национального банка Украины в Донецкой области. В связи с этими событиями Национальный банк Украины в Донецкой области временно отключил платежную систему и приостановил расчеты в регионе.

18 июня Нацбанк возобновил осуществление расчетов на Донбассе с помощью созданной резервной площадки в Киеве.

Луганская торгово-промышленная палата (ТПП) заявила об отключении с 16 часов 20 июня системы электронных платежей Национального банка Украины и системы "Е-казна" Государственной казначейской службы Украины во всех городах и районах Луганской области.