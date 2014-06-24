Доллар на межбанке остановился на 11,95 грн

Во вторник, 24 июня, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8800/12,0000, к 12:00 сузился спрэд до 11,9000/11,9400. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 11,9000/11,9500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,1685/16,3345, к 12:00 цены составили 16,2070/16,2655. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх до 16,2080/16,2805.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3595/1,3625.

Читайте такжеНБУ резко снизил ежедневное рефинансирование для борьбы с валютными спекулянтамиРублевый рынок открылся котировками 0,3497/0,3529, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3497/0,3512. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,3494/0,3513.