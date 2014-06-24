НБУ признал «Актив-Банк» проблемным банком

Национальный банк Украины по результатам проведенной проверки «Актив-Банка» отнес банк к категории проблемных, сообщил сегодня заместитель директора генерального департамента банковского надзора НБУ Константин Раевский.

По его словам, в банке была проведена проверка. «По результатам этой проверки банк отнесен к категории проблемных банков», – сказал Раевский, обращаясь к вкладчикам банка, собравшимся под зданием НБУ с требованием к руководству регулятора обратить внимание на факты невыполнения банком своих обязательств перед вкладчиками по выплате вкладов и процентов по ним.

Как отметил представитель Нацбанка, проблемы банка можно решить. «Хозяева банка совместно с правлением разрабатывают сейчас программу финансового оздоровления, которая в ближайшее время будет рассматриваться в НБУ», – добавил Раевский. По его словам, после утверждения программы, предполагающей финансовое участие собственников банка, возможно предоставление стабилизационного кредита или рефинансирования от Нацбанка.

«Вы получите ваши средства в любом случае. Если это в пределах 200 тыс. грн, вы получите их обязательно, ведь если даже банк будет признан неплатежеспособным, его немедленно передадут Фонду гарантирования вкладов», – резюмировал Раевский.

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Справка УНИАН. «Актив-Банк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу средних финучреждений.

Согласно информации на сайте банка, его основным владельцем является финансовая компания «Актив Финанс Групп», владеющая 97,0990% акций банка. По информации в ряде СМИ, ранее контрольный пакет акций банка принадлежал братьям Андрею и Сергею Клюевым, а в результате продажи банка в конце прошлого года основным акционером стал член набсовета «Ощадбанка» Даниил Волынец.

23 июня банк сообщил о намерении увеличить уставный капитал на 75,8%, или на 237 млн грн, путем дополнительного выпуска акций, а также о планах привлечь 150 млн грн на условиях субординированного займа.