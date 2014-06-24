Россия попробует внедрить Крым в свою бюджетную систему к марту 2015 года

Это предусмотрено одобренной сегодня на заседании Совмина Крыма "дорожной картой" из 48 мероприятий, необходимых для полного вхождения республики в бюджетную систему РФ, передает "Прайм".

В числе первоочередных мер значатся принятие закона республики Крым о бюджетном процессе и закона о единых и (или) дифференцированных нормативах отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов в местные бюджеты. В соответствии с ними исполнительные органы на местах утвердят муниципальные правовые акты. На разработку и принятие этих документов отведен срок до 1 июля.

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До конца года будут утверждены положение о ведении реестра расходных обязательств республиканского и муниципальных бюджетов, положение о составе, порядке и сроках внесения информации в муниципальную долговую книгу, о ведении смет казенных учреждений, положения о контрольно-ревизионном органе республики и в муниципалитетах, закон о контрольно-счетном органе.

Бюджет республики будет утверждаться на очередной финансовый год законом в срок до 31 декабря.

К марту 2015 года на республиканском и муниципальном уровне должны быть приняты положения о порядке разработки прогноза социально-экономического развития, о разработке, реализации и оценке эффективности государственных, ведомственных и муниципальных программ.

Исполкомам городских советов и районным государственным администрациям рекомендовано утвердить региональные "дорожные карты" по интеграции в бюджетную систему РФ.