Инфляция в России за 5 месяцев в 14 раз превысила показатель ЕС

Темпы роста потребительских цен в России в январе-мае в 14 раз превысили европейские: инфляция в России по итогам мая составила 4,2%, тогда как в среднем в Евросоюзе - 0,3%, сообщил во вторник Росстат, передает РИА "Новости".

"В России в мае потребительские цены увеличились по сравнению с предыдущим месяцем на 0,9% (в среднем по странам ЕС цены снизились на 0,1%)", - говорится в сообщении.

В мае среди рассматриваемых стран наибольший прирост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем наблюдался в Украине (на 3,8%), в Белоруссии (на 2,2%), на Кипре (на 1,1%); за период с начала года - в Украине (10,5%), в Белоруссии (8,9%) и Турции (5,1%). При этом снижение потребительских цен в мае по сравнению с апрелем наблюдалось в Греции, Болгарии и Нидерландах - в среднем на 0,5-0,6%.

В мае во многих странах ЕС продолжилось снижение цен на продукты питания. По сравнению с предыдущим месяцем продукты заметно подешевели в Бельгии, Финляндии, Болгарии (на 1,2-1,3%). Вместе с тем в отдельных государствах Евросоюза в мае продовольствие заметно подорожало (в Словении – на 1,3%, Словакии – на 1%).

За период с начала года продукты наиболее существенно подорожали в Венгрии, Словакии, Словении, Литве (на 2-2,5%). В то же время в ряде стран цены на продукты заметно снизились: в Финляндии - на 2,2%, Португалии - на 1,8%, Испании - на 1,1%.

В России потребительские цены на продукты в мае выросли на 1,6% в месячном выражении (в среднем по странам ЕС – снизились на 0,2%); с начала 2014 года – на 7,1% (в среднем по ЕС – стали ниже на 0,2%).

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в мае по сравнению с апрелем 2014 года ускорилась до 3,8%, по данным Госстата.

В годовом выражении (против мая 2013 года) инфляция ускорилась до 10,9%, с начала 2014 года (май 2014 года к декабрю 2013 года) - до 10,5%.

С учетом оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя, рост потребительских цен в Украине в мае по сравнению с апрелем также составил 3,8%, с начала года – 10,6%. В том числе, на продукты питания цены выросли на 3,7% и 12,9%, соответственно.

Как сообщает Госстат, в мае против апреля 2014 года больше всего подорожала плата за природный газ – на 62,8% (против мая 2013 года - на 62,8%, фрукты - на 10,4% (20,8%), сахар - на 7,3% (66%), рыба и продукты из рыбы - на 6,5% (15,9%)

Снижение цен зафиксировано только на яйца - на 6,7% (рост на 23,5%), молоко – на 2,1% (23,5%).