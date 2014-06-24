Вкладчикам из Крыма рассказали, как можно забрать свои деньги из проблемных банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц рекомендует вкладчикам в Автономной Республике Крым и городе Севастополь обращаться за возмещением по вкладам в отделения банков-агентов в других регионах Украины, сообщается на сайте Фонда.

Фонд напомнил, что с 6 мая его банки-агенты прекратили деятельность подразделений на территории АР Крым и города Севастополь согласно решению Национального банка Украины.

«Поскольку получение вкладчиками неплатежеспособных банков своих денег осуществляется через учреждения банков-агентов, то выплаты средств вкладчикам, проживающим на территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, будут проводиться в любом отделении банков-агентов в других регионах Украины», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 16 марта состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила о вхождении автономии в состав Российской Федерации, при этом США и Евросоюз отказались признавать результаты референдума и применили ряд санкций в отношении российских бизнесменов и чиновников.

7 мая Национальный банк Украины запретил всем украинским банкам осуществлять деятельность в Крыму до окончания российской оккупации, и в настоящее время банки принимают меры для закрытия своих подразделений в автономии, но, по информации банкиров, это сопряжено с рядом сложностей.

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Напомним, с начала года Фонд гарантирования вводил временную администрацию в 11 банков, в том числе 2 крупных банка - «Брокбизнесбанк» и «Форум», а также «Старокиевский банк», «Меркурий», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Реал Банк», банк «Даниэль». В настоящее время в банках «Брокбизнесбанк», «Меркурий», «Форум», «Реал Банк» и «Даниэль» проводится процедура ликвидации.