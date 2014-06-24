По инициативе ЕС запущен сайт-путеводитель для украинских бизнесменов

По инициативе Представительства ЕС в Украине при содействии Министерства экономического развития и торговли Украины запущен сайт www.europa-torgivlia.org.ua, на котором украинские предприниматели могут найти информацию о возможностях для малого и среднего бизнеса в ЕС после подписания экономической части Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной.

"Одновременно с подписанием Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом для украинских предпринимателей откроются новые возможности и одновременно появятся новые вызовы. Воспользоваться преимуществами и преодолеть преграды смогут только те, кто будет иметь четкое видение развития своего бизнеса в новых условиях. Однако, учитывая количество информации, а иногда и ее сомнительное качество, сделать это самостоятельно бывает очень трудно. Эта веб-платформа создана специально для Вас по инициативе Представительства ЕС в Украине и при поддержке Министерства экономического развития и торговли Украины. Никаких общих слов, никаких мифов, только четкая и проверенная информация о Соглашении с ЕС и новые условия работы для предпринимателей, которые она создает в Украине", - отмечается на сайте.

Текст соглашения с ЕС, информацию о зоне свободной торговли и упрощенном режиме, действующий до ноября 2014 года, можно найти в главном меню в разделе «Все о Соглашении».

Раздел «Новости» кроме евроинтеграционных новостей, содержит анонсы информационных семинаров и других полезных мероприятий.

Практическую информацию о новых условиях работы, изменениях в законодательстве, необходимых документах и т.д. можно найти в блоке «Коротко о главном». Действует и форма обратной связи - раздел «Вопрос-ответ» в главном меню. Важнейшие и самые популярные вопросы, а также ответы на них будут опубликованы в этом же разделе.

Напомним, подписание экономической части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС запланировано на 27 июня. Политическую часть Соглашения Киев подписал 21 марта.