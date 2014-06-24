Нацбанк сменил руководителя управления в Донецкой области

Национальный банк Украины назначил начальником управления НБУ в Донецкой области Николая Чотия, сообщается на сайте регулятора.

Напомним, что ранее этот пост занимал Юрий Чифилев.

Сегодня Нацбанк сообщил, что принял все необходимые меры для налаживания стабильной работы системы электронных платежей (СЭП) в Луганской и Донецкой областях и теперь СЭП в регионе работает стабильно.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 50 вооруженных боевиков ворвались в здание Главного управления Государственной казначейской службы в Донецкой области, заявив о подчинении госфинучреждения террористам. Аналогичные действия были совершены в Главном управлении Министерства доходов и сборов в Донецкой области и в Управлении Национального банка Украины в Донецкой области. В связи с этими событиями Национальный банк Украины в Донецкой области временно отключил платежную систему и приостановил расчеты в регионе.

17 июня начальник управления НБУ в Донецкой области Юрий Чифилев заявлял, что управление возобновит работу, как только Нацбанк подключит его к системе электронных платежей.

18 июня Нацбанк возобновил осуществление расчетов на Донбассе с помощью созданной резервной площадки в Киеве.