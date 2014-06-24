В три крупные страховые компании введут временные администрации

Национальная комиссии по регулированию рынков финансовых услуг планирует до 15 июля ввести временные администрации в три крупные страховые компании, которые являются участниками рынка ОСАГО.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава комиссии Максим Поляков.

«На протяжении месяца планируется введение предварительно трех временных администраций в крупных компаниях, где есть наибольшие проблемы, где выводится капитал, где мы понимаем, что компании сменили акционеров, которые не имеют планов развития. Это очень большие страховые компании-участники рынка ОСАГО, по ним до 15 июля будут введены временные администрации, чтобы остановить выведение денег», - сказал он.

По словам Полякова, временные администрации будут введены также для того, чтобы в случае банкротства этих страховщиков вся ответственность не была переложена на Моторное (транспортное) страховое бюро Украины.

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Как сообщал УНИАН, страховщики Украины в первом квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года сократили сбор валовых страховых премий на 35,6% - до 5,267 млрд грн. Общее количество страховых компаний по состоянию на 31 марта составило 404, в том числе 61 «лайфовых» компании.

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Национальная комиссии по регулированию рынков финансовых услуг планирует до конца года вывести со страхового рынка 7-10% компаний, которые занимаются схемным страхованием, а также тех, которые не ведут страховой деятельности.