Шлапак встретился с миссией МВФ

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, этим мероприятием начался первый пересмотр кредитной программы Stand by миссией фонда, по результатам которого будет приниматься решение о предоставлении Украине второго транша.

Как отметил Георгиев, необходимо проанализировать то, что уже было сделано с момента начала программы. Так, в первую очередь техническая миссия МВФ должна определить состояние выполнения структурных маяков на конец мая.

Особое внимание будет уделено состоянию реформирования экономики и вопросу выполнения показателей бюджета. В частности, миссией будет проанализировано как текущее состояние выполнения бюджета (январь-май 2014 года), так и в перспективе до конца года.

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Шлапак, в свою очередь, уверил в открытости украинской стороны к диалогу и сотрудничеству. Он также отметил, что сейчас ведется активная работа по формированию проекта бюджета на 2015 год.

В конце недели планируется также встреча министра финансов Украины с заместителем директора европейского департамента МВФ Полом Томсеном, во время которой будут также обсуждены все текущие вопросы первого просмотра совместной с МВФ программы Stand by.

По результатам миссии МВФ должен быть подписан Меморандум об экономической политике.

Напомним, в конце апреля совет МВФ утвердил двухлетнюю кредитную программу по финансированию экономики Украины на $17,01 млрд. Первый транш был предоставлен в начале мая, он составил $3,19 млрд.