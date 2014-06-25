Лукашенко намерен ограничить импорт российской техники в Беларусь

Белоруссия может ввести ряд ограничений на импорт бытовой техники и электроники из России, пишет "Коммерсант".

Под угрозой проблем с поставками на рынок объемом более $600 млн в год продавцы и производители уже обратились к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с просьбой отказаться от этой идеи. Но возможности ЕЭК повлиять на ситуацию ограничены, ее урегулирование рискует затянуться на годы, а темпы падения товарооборота между странами Таможенного союза ускоряются.

Читайте такжеБеларусь расширяет полномочия силовиков на случай военного положенияРоссийская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направила президенту Белоруссии Александру Лукашенко и председателю коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктору Христенко письма по поводу возможного введения нетарифного регулирования импорта в страну бытовой техники и электроники.

Читайте такжеЛукашенко: Украина никуда не денется от Евразийского экономического союзаТоварооборот между Россией и Белоруссией падает: в первом квартале он сократился на 7,3%, а в целом объем взаимной торговли в странах Таможенного союза упал сразу на 13% после первого падения на 5,5% по итогам 2013 года.