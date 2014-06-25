Запад готов ввести новые санкции против России уже на этой неделе

Запад готов ввести новые экономические санкции против России уже на этой неделе, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Associated Press.

«Соединенные Штаты и их европейские союзники завершают работу над пакетом новых санкций в отношении ключевых отраслей российской экономики, санкции могут быть введены уже на нынешней неделе», - цитирует AP источника в администрации президента США.

Читайте такжеКэмерон и Обама готовы ввести новые санкции против РоссииСанкции могут коснуться энергетического сектора, а также «доступа России на мировые финансовые рынки». Кроме того, рассматривается вариант односторонних санкций в отношении некоторых секторов российской экономики.

Читайте такжеСША: Россию ждут санкции и изоляция, если она не поддержит мирный план УкраиныУточняется, что сроки введения санкций могут быть отложены в связи с «позитивными сигналами со стороны российского президента Владимира Путина».

24 июня президент РФ обратился в Совет Федерации по поводу отмены решения о возможности применения войск в Украине.

Читайте такжеПутин объяснил, почему просил Совет Федерации дать согласие на применение армии в Украине Между тем, по данным источника АР, США и Европа продвигаются вперед к «единому видению в отношении санкций».