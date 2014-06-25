Межбанк открылся долларом по 11,98 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 11,8500/11,9800 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки по евро-гривне ушли вниз – 16,1350/16,3145 грн/евро.

Цены на российскую валюту составили – 0,3491/0,3530 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3616/18 (вторник - 1,3608/10).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.

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Как сообщал УНИАН, во вторник, 24 июня, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8800/12,0000, к 12:00 сузился спрэд до 11,9000/11,9400. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 11,9000/11,9500.