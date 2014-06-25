Миссия МВФ в Украине проверит выполнение бюджета и реформирования экономики

Миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда (МВФ), которая прибыла в Украину 24 июня для оценки выполнения программы сотрудничества, проанализирует текущее состояние выполнение бюджета за январь-май 2014 года, перспективы до конца года, а также сфокусируется на реформировании экономики, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

«Особое внимание будет уделено состоянию реформирования экономики и вопросу выполнения показателей бюджета. В частности, миссией будет проанализировано как текущее состояние выполнения бюджета (январь-май 2014), так и в перспективе до конца года», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в первую очередь миссия МВФ намерена определить состояние выполнения структурных маяков на конец мая.

В Минфине сообщили, что украинская сторона готова к открытому диалогу и сотрудничеству. Кроме того, по данным ведомства, сейчас министерство ведет активную работу по формированию проекта бюджета на 2015 год.

По данным министерства, в конце недели запланирована встреча заместителя директора Европейского департамента МВФ Пола Томсена и главы Минфина Александра Шлапака, во время которой будут обсуждаться все текущие вопросы первого пересмотра совместной с МВФ программы «stand by». По результатам миссии МВФ должен быть подписан Меморандум об экономической политике.

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Как сообщал УНИАН, миссия МВФ под руководством Николая Георгиева прибыла в Украину во вторник, 24 июня, для встреч с властями и оценки выполнения двухлетней программы кредитования украинской экономики объемом 17 млрд долл.

В конце апреля Совет директоров МВФ одобрил двухлетнюю программу кредитования экономики Украины в объеме 17 млрд долл., предусматривающую проведение в обмен на кредиты широкого спектра реформ, включая реформы в банковском секторе, энергетике и системе государственных финансов. Украина получила первый транш средств в объеме более 3 млрд долл. в начале мая.

В начале июня в Украину прибыла консультационная миссия МВФ, участники которой уже провели ряд встреч в правительстве и ряде ведомств, включая Государственную фискальную службу, объединяющую налоговую и таможенную службы. Как ожидается, такие миссии будут работать в нашей стране каждые два месяца. Их задачей станет оценка прогресса работы правительства на пути реформ, а также оказание консультационной помощи.

Нынешняя - оценочная миссия к концу июля представит оценочный доклад на заседании Совета директоров МВФ, и уже по результатам заседания Украина получит или не получит второй кредитный транш. Речь идет о порядка 1,4 млрд долл. Время возможного предоставления денег – конец июля - начало августа.

МВФ уже заявил, что намерен продолжать сотрудничество с Украиной в рамках двухлетней программы стенд-бай и рассчитывает на широкий диалог с новоизбранным президентом Украины Петром Порошенко, а также на плодотворное сотрудничество с новым главой Национального банка – Валерией Гонтаревой, назначенной на эту должность решением Верховной Рады 19 июня.