Банк «Надра» намерен провести реструктуризацию своих еврооблигаций

Банк «Надра» предложил держателям своих 10-летних еврооблигаций на 74,574 млн долл. 2007 года выпуска провести их реструктуризацию, сообщается на сайте банка.

По информации банка, задолженность, подлежащая реструктуризации, с учетом проведенных погашений, на сегодняшний день составляет 59,66 млн долл.

Банк предлагает инвесторам пересмотреть условия погашения облигаций и выплаты доходов по ним. В частности, продлить срок обращения облигаций до июля 2018 года, амортизировать основной долг равными частями каждые полгода с 31 января 2015 по 31 июля 2018 года, временно снизить доходность до 6,25% с 23 июня 2014 года, увеличить доходность до 8,25% с 1 января 2015 года. Процентный доход по облигациям будет выплачиваться каждые полгода, отложенные проценты будут капитализированы и выплачены 31 января 2015 года. Доплата за согласие установлена на уровне 0,5% номинала в качестве премии за принятие предложения.

Банк объясняет свое решение сегодняшней конъюнктурой и динамикой рынка долгового капитала, а также общеэкономической ситуацией в Украине.

В сообщении отмечается, что изменение условий для держателей еврооблигаций банка не оказывает влияния на текущую операционную деятельность финучреждения и возможность банка обслуживать как розничных, так и корпоративных клиентов в Украине.

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Справка УНИАН. Банк «Надра» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших по объему активов. Основной акционер банка - компания Centragas Holding AG - структура, аффилированная с группой компаний Дмитрия Фирташа Group DF (Австрия, 89,9659% акций банка).