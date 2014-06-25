Яценюк готов к публичным консультациям с Россией по зоне свободной торговли с ЕС

Украина готова провести публичные консультации по имплементации пунктов соглашения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом для того, чтобы снять все предубеждения по этому вопросу для российской стороны.

Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Мы готовы провести публичные консультации. Пусть нам россияне скажут, в чем есть риски для них», - сказал Яценюк. Он отметил, что когда Украина вступала во Всемирную торговую организацию (ВТО), она столкнулась с такими же выводами российской стороны, направленными на то, чтобы не вступать в ВТО.

«Россия как всегда нервно реагирует на интеграцию Украины с ЕС. Но заявление России о том, что они будут закрывать рынок для украинских товаров, если Украина подпишет Соглашение, не имеет никакой основы. Чтобы снять любые предубеждения по этому вопросу – мы готовы провести публичные консультации по имплементации соглашения. Но технические», - сказал Яценюк.

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Кроме того, глава правительства подчеркнул, что Соглашение о зоне свободной торговле с ЕС является, по сути, планом реформ украинской экономики, направленной на пересмотр структуры экономики Украины и повышение качества украинских товаров.

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Как сообщал УНИАН, экономическая часть Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, предусматривающая создание Зоны свободной торговли, будет подписана 27 июня в Брюсселе при участии президента Украины Петра Порошенко.