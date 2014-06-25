Премьер уверяет, что Украина выполняет все требования МВФ

Украина выполняет все требования и критерии программы сотрудничества с Международным валютным фондом, несмотря на сложную экономическую и политическую ситуацию в стране.

Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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«Сейчас в Киеве миссия МВФ. Мы проводим встречи для получения второго транша финансовой помощи Украине. У меня довольно положительные ожидания. Несмотря на сверхсложную ситуацию и на то, что не учитывалось в начале переговоров. Никто не рассчитывал на такой существенный объем бюджетных затрат на безопасность и оборону, на фактически боевые действия в зоне АТО, которые продолжаются и сегодня. Но надеюсь, наши партнеры учтут все вызовы и трудности, которые стоят перед Украиной. Мы, несмотря на все трудности, выполняем все критерии (программы МВФ - УНИАН)», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 24 июня, в Украину прибыла миссия ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда под руководством Николая Георгиева для встреч с властями и оценки выполнения двухлетней программы кредитования украинской экономики объемом 17 млрд долл. Миссия уже провела встречи с руководством Министерства финансов Украины. Миссия оценит прогресс в выполнении программы реформ и обсудит с представителями власти цели и задачи на дальнейшую перспективу.