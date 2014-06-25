Китай хочет создать конкурента Всемирному банку

Китай ведет активную работу с целью создания новой глобальной финансовой структуры, которая станет конкурентом Всемирного банка и Азиатского банка развития, так как последние, по мнению Пекина, находятся под полным контролем США. Об этом сообщает в среду лондонская газета The Financial Times, передает ИТАР-ТАСС.

"О желании участвовать в предлагаемом для создания Азиатском инфраструктурном инвестиционном банке (Asian Infrastructure Investment Bank или AIIB) уже объявили 22 страны Азии и Ближнего Востока, - отмечает издание. - В последние недели Китай выступил с инициативой увеличить уставный капитал банка с $50 млрд до $100 млрд ".

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"Пекин считает, что Всемирный банк и Международный валютный фонд не предоставляют ему необходимых возможностей для работы. В результате Китай хочет создать собственный Всемирный банк, который будет находиться под его контролем, - пишет газета. - Планируется, что первоначально AIIB займется созданием "нового шелкового пути" - торговой магистрали, связывавшей некогда Китай с Европой.

Среди проектов - строительство железной дороги Пекин - Багдад. Основные кредитные средства на реализацию этих планов поступят от КНР".