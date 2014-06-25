Вкладчики банка «Форум» теряют 25% валютных сбережений из-за курсовой разницы

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплачивает возмещение вкладчикам банка «Форум» по валютным депозитам в гривневом эквиваленте по курсу Национального банка Украины на дату признания банка неплатежеспособным, сообщается на сайте фонда.

Фонд напомнил, что с 23 июня проводит выплату возмещений вкладчикам банка «Форум» через учреждения «УкрСиббанка».

«Возмещение средств по вкладу в иностранной валюте происходит в национальной валюте Украины после пересчета суммы вклада по официальному курсу гривни к иностранным валютам, установленному НБУ на день принятия решения НБУ об отнесении банка к категории неплатежеспособных и начала процедуры вывода Фондом банка с рынка и осуществления временной администрации», - говорится в сообщении фонда.

Напомним, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банк «Форум» 14 марта, и курс Нацбанка на эту дату составлял 9,4759 грн/долл. По сравнению с официальным курсом на дату начала выплат доллар подорожал на 2,40 грн, или на 25% - до 11,8783 грн/долл. Таким образом, потери вкладчиков по валютным депозитам за счет разницы курсов на дату признания банка неплатежеспособным и дату начала выплат составили 25%.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Форум» 16 июня.

Основной собственник банка, «Смарт-Холдинг», сообщил о подаче иска в суд с требованием отменить решение о ликвидации банка «Форум». Холдинг продолжает переговоры с Национальным банком и Фондом гарантирования вкладов.

Банк «Форум» (Киев) работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу крупных банков.