Яценюк: Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС - это план реформ экономики Украины

Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом, которое будет подписано 27 июня в Брюсселе, по сути станет планом реформ экономики Украины.

Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Нет сомнений в том, что соглашение о зоне свободной торговли - это план реформирования украинской экономики. Какая задача перед нами стоит? Это конкурентность украинской продукции и качество украинских товаров, это доступ украинских товаров на европейский и другие рынки, и создание рабочих мест в Украине», - сказал Яценюк.

По его словам, уже в краткосрочной перспективе необходимо принять меры по реальным изменениям структуры экономики Украины и качеству украинских компаний.

«Это даст нам возможность в среднесрочной перспективе увеличить объем экспорта и завоевать новые рынки сбыта. Задача очень амбициозная, но другого пути для Украины, нежели тот, который предусмотрен соглашением о зоне свободной торговли с Европейским Союзом, нет. Это правильный путь. Украинская экономика становится частью большого интеграционного процесса ЕС», - добавил премьер.

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Он также подчеркнул, что соглашение имеет как большие перспективы, так и требует реальных действий, в первую очередь, от реального сектора экономики, от правительства и парламента, которые должны законодательно обеспечить переход на европейские стандарты.

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