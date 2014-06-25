Аксенов надумал компенсировать вклады крымчан за счет продажи госимущества Украины

Вклады жителей Крыма, которые были на счетах украинских банков, будут компенсировать за счет продажи государственного имущества Украины на территории Крыма. Об этом заявил глава крымского правительства Сергей Аксенов, пишет ZN.ua.

"Тем, у кого сумма вкладов превышает 700 тысяч рублей (245 тыс. грн), компенсацию будут осуществлять за счет продажи госсобственности", - сказал он.

По предварительным расчетам, на компенсации претендуют 88 тыс. вкладчиков с общей суммой вкладов более 10 млрд руб. Всего фонд имеет в своем распоряжении средства в размере 30 млрд руб. При этом 45 тыс. вкладчиков уже получили компенсации в сумме размера вклада.

Он уточнил, что выплату вкладов до 700 тысяч рублей будет осуществлять Фонд защиты вкладчиков. По его словам, этот фонд уже принял решение о компенсации на общую сумму более 10 миллиардов рублей, общая сумма средств Фонда - 30 миллиардов рублей.

Как сообщал УНИАН, Госдума приняла три закона, направленные на обеспечение защиты интересов вкладчиков банков, зарегистрированных и действующих на территории аннексированного Крыма и города Севастополь и имеют лицензию Национального банка Украины.