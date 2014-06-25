Яценюк анонсировал переход от реанимации к реабилитации экономики Украины

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что правительство должно переходить к реабилитационному пакету экономических и политических мероприятий, базовыми целями в среднесрочной перспективе являются агропромышленный сектор и энергетика.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Кабинета министров.

"Мы прошли лишь первый этап, который дал возможность избежать дефолта Украины. Я бы его назвал этапом реанимации. Теперь нужно переходить к реабилитации, как экономической, так и политической. Именно поэтому я требую от членов правительства представить свое виденье реабилитационного пакета в каждой отрасли, которая управляется соответствующими министрами", - сказал он.

Яценюк подчеркнул, что "есть две базовые цели, которых мы достигнем в среднесрочной перспективе".

"Первое - агропромышленный комплекс. На протяжении трех лет мы способны не просто существенно увеличить объемы производства, а стать одной из основных стран, влияющих на мировой рынок продовольствия", - сказал Яценюк.

По его словам, первая украинская программа - это так называемая продовольственная программа. Яценюк добавил, что презентует пакет развития украинского продовольственного сектора в парламенте.

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"Второй блок - это энергетика... Я в очередной раз подчеркиваю профильным министерствам: вы живете так, будто в стране ничего не изменилось, будто бы Россия не отключила газ, что так дальше можно жить. Дальше так жить нельзя, нужно с людьми честно и откровенно говорить и предлагать, и говорить о безотлагательных шагах, которые уже нужно делать. Тарифы увеличились, значит, нужно уменьшать потребление. Чтобы уменьшить потребление, нужно дать людям стимулы: поставить приборы учета, дать возможность утеплить дом и помочь в ресурсе. Поэтому второй блок - это энергетика, которая предусматривает два вопроса: уменьшение энергопотребления и энергоэффективность и увеличение добычи", - объяснил глава правительства.

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Яценюк подчеркнул, что это те приоритеты, которые являются реалистичными. "Я требую от правительства конкретики, четких целей и достижения этих целей", - сказал Яценюк.