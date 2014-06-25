Гривня за день укрепилась на 6 копеек

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8500/11,9800 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд 11,9250/11,9350 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 11,8800/11,9200 грн/долл..

Как сообщает финансовая компания, «ИнтерБизнесКонсалтинг», рынок евро-гривна открылся индикативными котировками – 16,1350/16,3145 грн/евро, к 12:00 цены составили 16,2255/16,2430 грн/евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз - 16,1655/16,2240 грн/евро.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3491/0,3530 грн/рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3517/0,3524 грн/рубль. К закрытию торгов цены поднялись - 0,3521/0,3530 грн/рубль. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,7875 (+0.0175).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3600/1,3620.

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Как сообщал УНИАН, во вторник, 24 июня, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8800/12,0000, к 12:00 сузился спрэд до 11,9000/11,9400. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 11,9000/11,9500.