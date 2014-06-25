Международные инвесторы проигнорировали санкции Запада против России - СМИ

Международные инвесторы проигнорировали введенные в марте этого года санкции против России за присоединение Крыма, что привело к возобновлению динамичного роста стоимости российских компаний, большинство из которых на этой неделе достигли максимальных значений в 2014 году.

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Об этом пишет в среду британская Financial Times.

"На самом деле за последние три месяца российский индекс РТС вошел в тройку индексов, продемонстрировавших максимальный рост во всем мире, поднявшись на 25% с достигнутого в половине марта минимума. Во вторник после того, как Путин обратился в Совет федерации с просьбой отменить мандат на использование российских войск в Украине, индекс прибавил еще 3,8%", - отмечает издание.

Газета напомнила слова пресс-секретаря Белого Дома Джея Карнея в марте текущего года, который не рекомендовал инвестировать средства в российские активы, которые на практике оказались одной из лучшей инвестиций.

При этом, по данным издания, среди компаний, которые больше всего подорожали в этом году, оказались те, которые должны были больше всех пострадать от введенных санкций.

"Газовая группа "Новатек" увеличила капитализацию на 37% с момента, когда американское казначейство ввело санкции против ее акционера Геннадия Тимченко и на 7% выше уровня на начало года. "Роснефть" подорожала на 17% с момента, когда ее исполнительный директор Игорь Сечин попал в список людей, против которых введены санкции, и также стоит больше, чем в начале года", - отмечает газета.

Кроме того, подорожали бумаги российского банка ВТБ (на 40%), крупнейшего в РФ "Сбербанка" (на 23%) и даже российского газового монополиста "Газпрома", которые стоят на треть больше, чем в марте, и на 10% больше, чем с начала года.

Как сообщал УНИАН, западные государства ввели уже два этапа санкций против России за присоединение полуострова Крым, которые касаются несколько десятков высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов. Введенные санкции предусматривают визовые ограничения и заморозку активов.

Ранее, в апреле, Международный валютный фонд прогнозировал отток капитала из России из-за событий в Украине на уровне 100 млрд долл., а Всемирный банк - 150 млрд долл.

Согласно ранее обнародованным данным, за первый квартал текущего года инвесторы вывели из России 70 млрд долл., что больше, чем за весь 2013 год.