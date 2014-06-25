Бюджет Пенсионного фонда утвержден с дефицитом 18,1 млрд гривень
16:00, 25 июня 2014Финансы
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Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда с дефицитом более 18 млрд грн.
Цифры будут обнародованы / Фото УНИАН
Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины с дефицитом порядка 18,1 млрд грн, заявил на брифинге министр Кабинета министров Украины Остап Семерак.
«Цифры будут обнародованы. Относительно дефицита – он утвержден в размере 18,1 млрд грн», - сказал Семерак.
При этом доходы Пенсионного фонда составят 233 млрд грн.
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