Бюджет Пенсионного фонда утвержден с дефицитом 18,1 млрд гривень

Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда с дефицитом более 18 млрд грн.

Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины с дефицитом порядка 18,1 млрд грн, заявил на брифинге министр Кабинета министров Украины Остап Семерак. «Цифры будут обнародованы. Относительно дефицита – он утвержден в размере 18,1 млрд грн», - сказал Семерак. При этом доходы Пенсионного фонда составят 233 млрд грн. Читайте такжеРоссия попробует внедрить Крым в свою бюджетную систему к марту 2015 года

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