Украина и ЕС попытаются развеять опасения Москвы по поводу ассоциации 11 июля

Трехсторонние консультации с участием представителей Украины, России и Европейского Союза относительно экономической части Соглашения об ассоциации Украинского государства с ЕС, которую планируется подписать 27 июня, состоятся 11 июля.

Об этом сообщает польское информационное агентство РАР со ссылкой на президента Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу.

"Консультации будут проводиться с целью развеять опасения Москвы, которая считает, что ассоциация между Украиной и ЕС навредит российским экономическим интересам", - отмечает агентство.

"13 июня я говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным и повторил свое предложение, что охотно будем проводить консультации о введении в действие этих соглашений. Перед тем как говорить с Путиным, разговаривал также с президентом Украины Петром Порошенко. Консультации состоятся 11 июля в Брюсселе, Европейскую комиссию будет представлять комиссар по вопросам торговли Карл де Гухт", - сказал Баррозу, слова которого приводит агентство.

Он также заметил, что соглашения об ассоциации с Украиной, Молдовой и Грузией, которые входят в политику "Восточного партнерства" ЕС, "не направлены против кого-то, а служат для чего-то".

"ЕС не хочет иметь эксклюзивных отношений с этими тремя государствами. Верим в открытые общества и экономики", - заявил президент ЕК.

Баррозу также назвал подписание соглашений об ассоциации с Украиной, Молдовой и Грузией "логическим завершением" пути, на который стали эти страны после того, как более 20 лет назад восстановили независимость.

"С удовольствием буду свидетелем подписания этих соглашений в пятницу (27 июня), что станет важным шагом в сотрудничестве ЕС с Грузией, Украиной и Молдовой", - сказал президент Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, экономическая часть Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, которое предусматривает создание зоны свободной торговли, будет подписана 27 июня в Брюсселе при участии президента Украины Петра Порошенко.

Москва раньше заявляла, что будет вынуждена закрывать свой рынок с Украиной, чтобы не допустить неконтролируемого наплыва в РФ европейских товаров, которые могут попадать через украинскую территорию благодаря действию этого соглашения.

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В данное время ЕС и РФ проводят двусторонние консультации относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Сегодня, 25 июня, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина готова провести публичные консультации относительно имплементации пунктов соглашения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом для того, чтобы снять все предубеждения по этому вопросу для российской стороны.