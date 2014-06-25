Украинский рынок защитят от роста европейских товаров – эксперт

Украинский рынок будет достаточно защищен от роста объемов импорта товаров из ЕС даже после подписания Соглашения об ассоциации.

Такое мнение в ходе пресс-конференции высказал глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

«Мы не ожидаем серьёзного нашествия импортных товаров. Это больше мифы и пропагандистские вещи», - сказал Бураковский.

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По его словам, этому будут способствовать довольно низкий уровень действующих со стороны Украины таможенных ограничений и асимметричность при их снижении.

«Импортные пошлины являются сравнительно невысокими в Украине по сравнению с Европейским Союзом. Эти пошлины не были очень большой проблемой для европейских производителей», - сказал эксперт.

«Все товары, которые европейские компании хотели завозить в Украину, уже здесь продаются», - добавил он.

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Бураковский уточнил, что ЕС обязуется открывать свои рынки для украинских товаров в течение 1-3 лет в зависимости от товара, в то время как украинский рынок будет открываться в течение 3-5 и даже 10 лет. При этом ЕС уже с конца апреля фактически снизил пошлины для украинских товаров в рамках одностороннего введения режима автономных торговых преференций.

Эксперт также отметил, что серьезным барьером для наплыва европейских товаров является обязательство ЕС не субсидировать поставки таких товаров в Украину, хотя субсидирование в этой сфере в целом довольно распространено.

Кроме того, Соглашением об ассоциации предполагается участие Украины в специализированных органах ЕС, в частности занимающихся сертификацией и техническим регулированием.

«Это даст возможность напрямую понимать, что нас ждет, и высказывать свои предложения, если в определенных вопросах у нас возникнут оговорки», - подчеркнул Бураковский.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз планируют 27 июня подписать экономическую часть Соглашения об ассоциации, включая договор о всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Европейский Союз с 23 апреля в одностороннем порядке открыл свои рынки для украинских товаров в рамках автономного преференциального торгового режима между Украиной и ЕС.

Начиная с момента введения автономного преференциального торгового режима, ставки ввозной пошлины ЕС устанавливаются на уровне, который должен действовать в первый год после введения свободной торговли в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Этот режим будет действовать до 1 ноября этого года или до подписания экономической части Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.