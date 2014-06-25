Fitch подтвердил рейтинг 8 украинских банков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте 8 украинских банков с иностранным капиталом на уровне «ССС», говорится в сообщении агентства.

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В частности, агентство подтвердило рейтинг «Проминвестбанка», «УкрСиббанка», «Укрсоцбанка», «ВТБ Банка», «ПроКредит Банка», «Правэкс-Банка», «Креди Агриколь Банка», «Альфа-Банка».

«Подтверждение долгосрочных РДЭ указанных банков в иностранной валюте на уровне «CCC» отражает сдерживающее влияние странового рейтинга Украины («CCC»), ограничивающего степень, в которой поддержка со стороны мажоритарных иностранных акционеров этих банков может учитываться в их рейтингах», - отмечается в сообщении.

Агентство также подтвердило РДЭ указанных банков в национальной валюте на уровне «B-» с «негативным» прогнозом, также принимая во внимание страновые риски.

Fitch также подтвердило рейтинг устойчивости на уровне «CCC» «Проминвестбанка», «Укрсоцбанка», «ВТБ Банка», «Правэкс-Банка», «Альфа-Банка», на уровне «B-» «ПроКредит Банка», «Креди Агриколь Банка», а также снизило с уровня «CCC» до «CC» «УкрСиббанка».

«Более низкий рейтинг устойчивости у «УкрСиббанка» на уровне «CC» также отражает очень слабую капитализацию банка (основной капитал по методологии Fitch был отрицательным на конец 2013 года) и слабую прибыльность», - отмечается в сообщении.

Агентство сообщило, что более высокие рейтинги устойчивости у «ПроКредит Банка» (Украина) и «Креди Агриколь Банка» отражают существенно более низкие уровни неработающих кредитов у этих банков (в каждом случае менее 3% всех кредитов на конец 1-го квартала 2014 года), меньшие объемы реструктурированных кредитов по сравнению с сопоставимыми банками, управляемые валютные риски и лучшие финансовые показатели.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вслед за снижением суверенного рейтинга Украины снизило долгосрочные рейтинги в иностранной валюте 13 украинских банков с уровня «B-» до уровня «CCC».

Согласно сообщению, рейтинговое агентство снизило долгосрочные рейтинги «Укрэксимбанка», «Ощадбанка», «ПриватБанка», «Проминвестбанка», «УкрСиббанка», «Укрсоцбанка», «ВТБ Банка», «ПроКредит Банка», «Правэкс-Банка», «Креди Агриколь Банка», «Альфа-Банка», банка «Пивденный» и «Индустриалбанка».

10 февраля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня «ССС» с "B-" и подтвердило долгосрочный рейтинг в национальной валюте на уровне «В-» с негативным прогнозом.