Максюта обговорил с представителями МВФ показатели развития экономики Украины

Миссия ключевого кредитора Украины-Международного валютного фонда, который работает в Украине с 24 июня, сегодня, 25 июня, провела ряд встреч в Министерстве экономического развития и торговли Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

В частности, во время переговоров с первым заместителем министра Анатолием Максютой стороны обсудили прогнозные показатели развития Украины в условиях политических вызовов, стоящих перед страной.

«Мы сегодня пересматриваем наш прогноз, потому что ситуация в стране изменилась. Также хотелось бы пересмотреть и нашу общую политику с точки зрения поддержки экономического роста», - цитирует пресс-служба Максюту.

В свою очередь представитель МВФ Михаил Горбанев отметил, что сейчас необходимо проанализировать то, что сделано на пути реформ и как выполняются показатели бюджета.

«Наша первоочередная задача - сформировать целостное видение ситуации и уже на его основе строить краткосрочный прогноз, который должен быть реалистичным», - сказал Горбанев.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Совет директоров МВФ одобрил двухлетнюю программу кредитования экономики Украины объемом 17 млрд долл., что предусматривает проведение в обмен на кредиты широкого спектра реформ, включая реформы в банковском секторе, энергетике и системе государственных финансов. Украина получила первый транш средств объемом более 3 млрд долл. в начале мая.

В начале июня в Украину прибыла консультационная миссия МВФ, участники которой уже провели ряд встреч в правительстве и ряде ведомств, включая Государственную фискальную службу, что объединяет налоговую и таможенную службы. Как ожидается, такие миссии будут работать в нашей стране каждые два месяца. Их задачей станет оценка прогресса работы правительства на пути реформ, а также оказание консультативной помощи.

Нынешняя - оценочная миссия до конца июля представит оценочную доклад на заседании Совета директоров МВФ, и уже по результатам заседания Украина получит или не получит второй кредитный транш. Речь идет об около 1,4 млрд долл. Время возможного предоставления денег - конец июля - начало августа. Миссия провела встречи в Министерстве финансов и в Министерстве доходов и сборов Украины.