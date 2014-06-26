Нацбанк выполняет все положения соглашения с МВФ - глава НБУ
Национальный банк Украины выполняет все положения соглашения с Международнім валютнім фондом.
Об этом заявила председатель НБУ Валерия Гонтарева, сообщает пресс-служба регулятора.
Гонтарева подчеркнула, что главной задачей для центрального банка сегодня является реформирование монетарной политики и контроль над уровнем инфляции.
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"Несмотря на сложную геополитическую ситуацию в Украине, сейчас центральному банку удалось сохранить стабильность финансового сектора, соблюдать режим гибкого курсообразования и выполнить свои обязательства в рамках соглашения "Стенд бай", – отметила глава Нацбанка.
Гонтарева назвала среди других неотложных задач Национального банка реформирование банковского сектора и постепенную либерализацию валютного рынка Украины.