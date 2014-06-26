В Брюсселе открывается решающий для Украины саммит Евросоюза

Рабочую повестку дня главы государств и правительств стран Евросоюза начнут отрабатывать только на следующий день и уже в Брюсселе, сообщает Deutsche Welle.

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Кроме подписания экономической части СА с Украиной, в первый пункт программы также вошло подписание СА с Молдовой и Грузией.

Перед обедом участники саммита заслушают приглашенного на встречу президента Украины Петра Порошенко. От него ожидают подробного рассказа о ситуации в стране и оценки положения на востоке Украины. Это необходимо, поскольку от развития событий в Украине в ближайшие дни и часы зависит, будет ли в Брюсселе принято решение о переходе к третьей стадии санкций против России. Речь при этом идет о фактическом экономическом или финансовом эмбарго.

Вопреки утверждениям некоторых немецких СМИ о том, будто лидеры ЕС за кулисами на этот счет уже договорились, и санкции - дело решенное, в ведомстве немецкого канцлера Ангелы Меркель говорят, что Германия по-прежнему делает ставку на дипломатические усилия по поиску мирного урегулирования конфликта. Но последнее, коллективное слово, отмечают советники Ангелы Меркель - за главами государств и правительств ЕС, которые, по их словам, всегда проявляли единодушие в этом вопросе.

Еще одна интрига предстоящего саммита ЕС - слабо предсказуемая реакция России на ассоциацию трех бывших стран СССР с Европейским союзом и угроза Москвы ввести торговые санкции против Украины.

В Берлине считают, что торгово-экономическое соглашение с Украиной, которое будет подписано в пятницу, не противоречит действующим в отношениях между ней и Россией торговым правилам. Вместе с тем здесь признают, что в рамках ВТО, членами которой являются обе страны, у России есть определенное поле для маневра, и она имеет возможность, не нарушая международных правил, повысить пошлины на импортируемые из Украины товары.

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Последние заявления Москвы на этот счет в правительстве Германии понимают, однако, так, что она не будет торопиться с односторонними ответными мерами и постарается в диалоге с Киевом и Брюсселем найти разумное решение проблем, которые могут возникнуть в торгово-экономической сфере после вступления в силу СА.

К тому же, поясняют советники канцлера, если проанализировать торговые потоки между Украиной и ЕС с одной стороны, и Украиной и Россией - с другой, то выходит, что они сильно различаются по номенклатуре товаров, не конкурируют, а дополняют друг друга.

Односторонние торговые льготы для Украины ЕС ввел еще в марте, то есть авансом, еще до подписания экономического раздела СА. Эти льготы будут действовать до 30 октября, когда должны вступить в силу окончательные правила. Значит, есть еще запас в 4 месяца, чтобы на переговорах с Россией урегулировать все детали.