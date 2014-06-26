Экономика США обвалилась до рекорда за пять лет

Экономика США в первом квартале 2014 года сократилась на 2,9 процента в годовом исчислении, или около 0,75 процента к четвертому кварталу 2013 года. Об этом пишет Лента.ru со ссылкой на Bloomberg.

Падение оказалось самым масштабным с первых трех месяцев 2009 года, когда сказался эффект глобального финансового кризиса.

Результат оказался хуже прогнозов экономистов, которые в среднем предсказывали сокращение ВВП на 1,8 процента. Более того, даже самое негативное из предсказаний (2,4 процента) было существенно меньше реального показателя.

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Из составляющих ВВП в положительной зоне оказалось лишь частное потребление, которое выросло на 1 процент в годовом исчислении. Тем не менее и этот показатель оказался худшим за пять лет.

Согласно предварительным данным, опубликованным месяцем ранее, ВВП снизился только на 1 процент. Пересмотр был вызван более точным подсчетом расходов на здравоохранение. Кроме того, выяснилось, что компании менее активно накапливали складские запасы.

Ожидается, что по итогам второго квартала рост экономики составит 3,5 процента. Во втором полугодии ВВП США будет расти в среднем на 3,1 процента.

Ранее Федеральная резервная система заявляла, что в последние месяцы экономика показала признаки возобновления роста. В частности, был отмечен подъем в расходах потребителей, а также более активное создание рабочих мест компаниями.