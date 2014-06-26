Нацбанк намерен либерализировать валютный рынок страны

Национальный банк Украины намерен провести постепенную либерализацию валютного рынка страны в ближайшей перспективе, сообщается на сайте регулятора.

Как сообщается, глава НБУ Валерия Гонтарева провела рабочую встречу с представителями миссии МВФ под руководством Николая Георгиеваа, работающей в Украине с 24 июня по 4 июля. «Среди неотложных задач регулятора на ближайшую перспективу председатель Национального банка назвала постепенную либерализацию валютного рынка Украины», - говорится в сообщении.

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Также Гонтарева отметила, что Нацбанк неуклонно реализует положения, предусмотренные соглашением с МВФ, и главной задачей является реформирование монетарной политики и осуществления перехода к режиму таргетирования инфляции. С этой целью разработан план-график внедрения инфляционного таргетирования на 12 месяцев, что позволит эффективно и последовательно применять инструментарий влияния на уровень инфляции.

Кроме того, по словам главы НБУ, крайне важно комплексное реформирование банковского сектора, направленное на его консолидацию, усиление корпоративного управления, прозрачность источников капитала и современный риск-менеджмент.

Гонтарева рассказала, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию в Украине, пока центральному банку удалось сохранить стабильность финансового сектора, соблюдать режим гибкого курсообразования и выполнить свои обязательства в рамках соглашения "стенд-бай".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 19 июня поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко об увольнении Степана Кубива с должности главы Национального банка Украины и назначении на этот пост Валерии Гонтаревой.

Гонтарева имеет 20-летний опыт работы на финансовом рынке Украины, и ожидается, что ее назначение станет позитивным сигналом для рынка и международных инвесторов.

Участники рынка ожидают первых заявлений нового руководителя НБУ, чтобы понимать, как изменится в связи с этим назначением денежно-кредитная политика регулятора.