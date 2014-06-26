Fitch повысило рейтинг Литвы, прогноз - стабильный

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Литвы в иностранной валюте до А- с BBB+ со стабильным прогнозом, передает «Газета.Ru» со ссылкой на сообщение агентства.

Читайте такжеЛитва оштрафовала «Газпром» почти на $50 млнКраткосрочный рейтинг в иностранной валюте улучшен до F1 с F2. Потолок странового рейтинга повышен до ААА с A+.

Среди позитивных факторов, которые привели к улучшению рейтингов Литвы, Fitch отмечает переход страны с 1 января 2015 года на использование евро.

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