Межбанк открылся долларом по 11,95 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 11,8700/11,9500.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,3511/0,3535. Котировки по евро-гривне составили – 16,1820/16,2940.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,3633/35 (среда - 1,3616/18).

Как сообщал УНИАН, вчера на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8500/11,9800 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд 11,9250/11,9350 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 11,8800/11,9200 грн/долл.