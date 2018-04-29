Кто спасет гривню от падения

С начала текущего года гривня, по официальному курсу Национального банка, потеряла в цене почти 50%. В не меньших масштабах можно оценить потери и валютных заемщиков, нахватавшихся кредитов по курсу от 5 до 8 грн за доллар. Практически такой же убыток понесли вкладчики валютных депозитов в проблемных банках, получая возмещение через Фонд гарантирования в гривневом эквиваленте. НБУ уже начинает привыкать к практически ежедневным акциям протеста под своими стенами то вкладчиков проблемных банков, то пострадавших от девальвации заемщиков.

Не сладко и банкирам. Еще не придя в себя после кризиса 2008-2009 годов, украинские финучреждения столкнулись с новой волной оттока депозитов и непогашения кредитов, получив по итогам 5 месяцев текущего года 10,4 млрд грн убытка. С начала года временная администрация введена в 11 банках, 4 их которых - «Брокбизнесбанк», «Меркурий», «Форум», «Реал Банк» и «Даниэль» - будут ликвидированы. С учетом этого, Фонд гарантирования, успевший растратить все свои запасы, уже одолжил у Нацбанка 4,2 млрд грн. Таковы скромные промежуточные итоги нынешнего кризиса.

Обещанное экспертами укрепление гривни сразу после получения денег Международного валютного фонда не состоялось, курс снова медленно подбирается к психологической отметке 12 грн/долл. Не помогли и кредиты других доноров, и устранение с рынка валютных спекулянтов. Прошли незамеченными многочисленные «словесные интервенции» и демократические выборы президента. Возникает вопрос, где предел падения гривни, и возможно ли вообще ее укрепление до уровня 10,5 грн/долл., обещанного правительством и заложенного в госбюджете на текущий год? И является ли справедливым сложившийся на рынке курс?

Гривня ищет коридор

«Текущий рыночный курс вполне адекватен. Несмотря на ущерб от девальвации для населения, он помогает экономике в целом обрести конкурентоспособность, выравнивает торговый баланс страны и создает предпосылки для роста экономики», - считает генеральный директор Украинского кредитно-рейтингового агентства (UCRA) Станислав Дубко. Он уверен, что НБУ будет действовать в русле рекомендаций МВФ. «Я не думаю, что обеспечение стабильности гривни будет приоритетом нового главы НБУ. Отдельные курсовые колебания можно сглаживать, но в целом, Нацбанк теперь должен придерживаться политики более гибкого курса», - пояснил Дубко.

То есть, рассчитывать, что Нацбанк будет искусственно «связывать» девальвацию, как это было предыдущие два года, не стоит.

Директор аналитической группы Da Vinci AG Анатолий Баронин также полагает, что курс гривни сегодня максимально приближен к рыночному, и прежнее вмешательство регулятора не требуется. «Фактически курс держится в границах без валютных интервенций регулятора. Это означает, что падение завершено, и мы вышли на обоснованный рынком уровень, который может поддерживаться без радикальных мер НБУ», - сказал он. В то же время, эксперт подчеркнул, что укрепление гривни до стабилизации ситуации на востоке страны, где, по сути, идет война, не возможно. А поскольку покупать валюту по курсу выше 12 грн/долл. участники рынка пока не готовы, можно считать, что на ближайшее время рынок нашел верхнюю границу курса.

Что касается нижнего предела, то его эксперты тоже определили. И он несколько выше обещанных правительством 10,5 грн за доллар. «Сегодняшнее состояние на рынке определяется не только макроэкономическими показателями, но и событиями на востоке Украины. Если представить себе, что в ближайшей перспективе произойдет стабилизация ситуации, я ожидаю, что курс должен укрепиться. Думаю, что показатель 11 грн/долл. – вполне реалистичный», - отметил глава правления Первого украинского международного банка Сергей Черненко.

Советник по финансам и банкам юридической компании «Astapovlawyers», экс-временный администратор «Родовид-Банка» Сергей Щербина также считает, что курс на рынке в некоторой мере подогревается негативными настроениями его игроков, и ожидает укрепления нацвалюты.

«Если действительно наше государство получит ту помощь, на которую рассчитывает, от Европейского союза и МВФ, то курс однозначно можно стабилизировать. Разумеется, не вернуть его на отметку 8 или 10 грн/долл., а чтобы был понятный валютный коридор», - говорит он.

Таким образом, немедленной стабилизации на рынке и уж тем более фиксированного курса украинцам ожидать в ближайшее время не стоит. Решение этой задачи находится в политической плоскости и выходит за рамки полномочий НБУ. Между тем, в Национальном банке снова новый руководитель, и рынок замер в ожидании сюрпризов.

Рынок ждет сигнала

Президент Украины Петр Порошенко, представляя новоназначенного руководителя НБУ Валерию Гонтареву коллективу Нацбанка, назвал ключевым требованием к работе регулятора его независимость. В свою очередь, вчерашний инвестиционный банкир Гонтарева подчеркнула, что главной ее задачей на новом посту является воплощение программы реструктуризации и развития банковского сектора в рамках утвержденной стратегии до 2020 года. Пока никаких заявлений с ее стороны о валютном рынке, умирающем кредитовании и проблемных банках не было.

Но кадровые перестановки в Нацбанке сами по себе провоцируют волнения на валютном рынке. С момента назначения Гонтаревой гривня на межбанке снова начала постепенное падение при практически неизменных объемах торговли валютой. Рынок нервничает в ожидании сигнала, первых заявлений нового руководителя НБУ.

«Остается некая сдержанность в связи с ожиданиями по влиянию нового назначения на денежно-кредитную политику страны», - отмечает в отчете UniCredit Bank. По мнению экспертов банка, глава НБУ сосредоточится на осуществлении финансовых и банковских реформ, предусмотренных недавними договоренностями с МВФ и международными финансовыми институтами, но пока это логическое предположение.

«Какова реально будет политика – большой открытый вопрос. Я не слышал ни одного публичного заявления на эту тему. С большим нетерпением ждем хоть каких-то первых комментариев, для понимания того, будут ли какие-то новые инструменты или ограничения», - отметил Черненко. Банкир не согласен с утверждениями, что прежний руководитель НБУ «обвалил» гривню. «Правительство и руководство Национального банка стали заложниками ситуации. Все, что мы имеем, это - ее следствие. Инструментов снижения курса реально очень немного», - сказал он.

Получить комментарий самой Гонтаревой не удалось. На сайте Нацбанка появилось сообщение, что руководитель НБУ встречалась с представителями работающей в Киеве технической миссии МВФ.

«Среди неотложных задач регулятора на ближайшую перспективу председатель Национального банка назвала постепенную либерализацию валютного рынка Украины», - говорится в сообщении НБУ. Иными словами, ожидается снятие ограничений, что может вызвать новый всплеск спекуляций и злоупотреблений на рынке.

С другой стороны, банки спекулируют не от хорошей жизни. Равно как не от хорошей жизни граждане набрали валютных кредитов и размещают средства на валютные вклады. Решением этой проблемы могут быть активные действия регулятора по оздоровлению банковской системы.

Банки требуют ремонта

Очевидно, что средства от МВФ и других европейских доноров будут поступать только в случае понятной и максимально прозрачной политики Нацбанка. Как подчеркивает Щербина, новый глава НБУ имеет большой опыт в топ-менеджменте иностранных банков и прекрасно понимает настроения инвесторов.

«Ей удастся сделать презентабельной нашу банковскую систему, а там рынок сам отрегулируется. Участие НБУ будет более жесткое и активное, чтобы Нацбанк из положения ведомого рынком стал ведущим», - сказал эксперт.

Среди насущных проблем, которые нужно безотлагательно решить, эксперт выделил проблемы заемщиков, испытывающих сложности с погашением валютных кредитов, и вообще продолжение мер по снижению пагубной зависимости украинской экономики от инвалюты.

Также, по мнению Щербины, существенной проблемой для финансовой системы являются разного рода схемные банки, обслуживающие небольшие бизнес-группы.

«От них нужно избавляться. Подчистить банковскую систему. Мы же будем подписывать соглашение об ассоциации с ЕС, и для этого нужно банковскую систему подгонять под те стандарты, которые действуют в Евросоюзе», - поясняет он.

Такого же мнения придерживаются и другие эксперты. «Главным вызовом на сегодня для главы НБУ является необходимость выведения с рынка беспрецедентно большого числа нежизнеспособных банков и поддержки остальных. Способов поддержки всего три - усиление системы гарантирования вкладов, рекапитализация банков или неограниченная поддержка ликвидности», - подчеркнул Дубко. В то же время он не согласен, что НБУ должен идти на поводу у депутатов-популистов и поддерживать идею помощи валютным заемщикам путем принудительной конвертации кредитов в гривню по заниженному курсу.

Представитель компании, ранее возглавляемой Гонтаревой, аналитик банковского сектора группы ICU Михаил Демкив считает ключевым вопросом для банковской системы повышение ответственности собственников банков перед клиентами. По его оценке, на сегодня декларируемые банками высокие показатели капитализации часто далеки от действительности.

«К примеру, регулятивный капитал «Брокбизнесбанка» составлял 2,7 млрд грн, банка «Форум» - 1,7 млрд. Однако на самом деле в обоих банках - «дыра» в капитале. То есть, владельцы вообще не рискуют собственными средствами и не несут финансовой ответственности», - пояснил Демкив. Он считает целесообразным спасти проблемные банки за счет рефинансирования НБУ или национализировать, предварительно проведя стресс-тесты и проверки НБУ, чтобы определить требования к владельцам банков по докапитализации.

Помимо вывода с рынка проблемных банков, Баронин считает необходимым установить жесткий контроль на межбанковском рынке с отсечением валютных спекулянтов. При этом он сомневается, что новый руководитель НБУ будет в полной мере независимой фигурой.

«Регулятор вряд ли пойдет на радикальные шаги ради оздоровления системы. Видимо, приоритет будет отдаваться шагам, которые будут иметь минимальное общественное недовольство. Боюсь, что это может стать серьезной ошибкой», - предостерегает эксперт.

Аналитики рынка дружно советуют НБУ поторопиться с ликвидацией проблемных банков. Промедление в этом вопросе может вызвать эффект домино, как это уже было в 2009 году. Тогда и дальнейший обвал гривни неизбежен. А чем скорее национальная банковская система очистится от хлама, тем быстрее банки начнут кредитовать экономику, экономика - работать, а гривня – расти. И прогнозирование валютных курсов станет специализацией исключительно валютных дилеров, а не предметом горячих споров для бабушек на лавочках и ребятишек в детском саду.

Ольга Гордиенко (УНИАН)