Шеремета уверен, что Украина получит второй транш от МВФ

Министерство экономического развития и торговли Украины положительно оценивает шансы Украины получить второй транш кредита в объеме 1,4 млрд долл. в рамках двухлетней программы кредитования украинской экономики со стороны Международного валютного фонда, заявил журналистам министр Павел Шеремета.

По словам Шереметы, миссия работает в Украине несколько дней, и прогресс в переговорах определенно очевиден.

«Результаты первых встреч с миссией я не могу много комментировать – идет переговорный процесс. Но диалог ведется нормальный. Прогресс есть, и я не вижу каких-то проблем относительно наших отношений», - сказал Шеремета.

Он подчеркнул, что главная задача МВФ в Украине – излечить отечественную экономику от «хронической дефицитозависимости» - фискального дефицита и торгового дефицита.

«По первому кварталу ситуация уже несколько выровнялась. МВФ помогает нам излечиться от этой болезни. И это не наша особенность – многие страны болеют этим. Но это лечится. И один из способов – те болезненные реформы, которые мы внедряем», - сказал министр.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк также положительно оценил шансы Украины получить второй транш кредита от МВФ, который, как ожидается, может быть предоставлен в конце июля – начале августа.

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Как сообщал УНИАН, в конце апреля Совет директоров МВФ одобрил двухлетнюю программу кредитования экономики Украины в объеме 17 млрд долл., предусматривающую проведение в обмен на кредиты широкого спектра реформ, включая реформы в банковском секторе, энергетике и системе государственных финансов. Украина получила первый транш средств в объеме более 3 млрд долл. в начале мая.

В начале июня в Украину прибыла консультационная миссия МВФ, участники которой уже провели ряд встреч в правительстве и ряде ведомств, включая Государственную фискальную службу, объединяющую налоговую и таможенную службы. Как ожидается, такие миссии будут работать в нашей стране каждые два месяца. Их задачей станет оценка прогресса работы правительства на пути реформ, а также оказание консультативной помощи.

Нынешняя - оценочная миссия к концу июля представит оценочный доклад на заседании Совета директоров МВФ, и уже по результатам заседания Украина получит или не получит второй кредитный транш.