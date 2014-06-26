Дефицит госбюджета сократился на 34%

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам января-мая 2014 года составил 12,224 млрд грн, что на 33,9% меньше показателя дефицита за аналогичный период прошлого года в размере 18,488 млрд грн, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Читайте такжеБюджет Пенсионного фонда утвержден с дефицитом 18,1 млрд гривень

«Дефицит государственного бюджета за январь-май 2014 составил 12,224 млрд гривень, что соответствует 17,8% годового показателя, утвержденного Верховной Радой Украины в законе о бюджете с изменениями (годовой показатель – 68,564 млрд гривень)», - говорится в сообщении Минфина.

По информации министерства, дефицит сводного бюджета Украины за январь-май 2014 года составил 7,970 млрд грн, что в 2,7 раза ниже показателя дефицита за январь-май 2013 года. Дефицит общего фонда госбюджета по итогам 5 месяцев т.г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился в 1,6 раза - до 12,619 млрд грн.

За указанный период поступления в госбюджет Украины составили 150,645 млрд грн, что на 15,305 млрд грн, или на 11,3%, больше аналогичного показателя прошлого года. Общая сумма доходов сводного бюджета за январь-май т.г. составила 191,331 млрд грн, что на 15,946 млрд грн, или на 9,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Фактические поступления в общий фонд госбюджета за указанный период против аналогичного показателя 2013 года выросли на 13,915 млрд грн, или на 11,8%, - до 131,828 млрд грн.

Кассовые расходы госбюджета за январь-май 2014 года составили 162,147 млрд грн, что на 8,318 млрд грн, или на 5,4%, больше показателя за январь-май прошлого года. Общая сумма кассовых расходов сводного бюджета Украины за этот период составила 198,574 млрд грн, что на 0,8%, или на 1,515 млрд грн, меньше соответствующего показателя 2013 года. Кассовые расходы общего фонда госбюджета за пять месяцев составили 144,927 млрд грн, что больше соответствующего показателя прошлого года на 4,8%, или на 6,66 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета по итогам января-апреля 2014 года составил 6,930 млрд грн, что в 2,3 раза меньше показателя дефицита за аналогичный период прошлого года в размере 16,145 млрд грн.

27 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предполагающий дефицит бюджета в объеме 68,5 млрд грн и предельный уровень госдолга по итогам года 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.

27 мая министр финансов Украины Александр Шлапак, представляя финансовые показатели страны за январь-апрель, сообщил, что дефицит общего фонда госбюджета за этот период составил 7,8 млрд грн, и заявил, что Украина выполнит бюджет текущего года.