В России хотят ограничить работу PayPal и Webmoney

В Госдумы РФ готовят законопроект о внесении изменений в законодательство, которые предусматривают введение ряда ограничений для иностранных платежных систем, предоставляющих услуги по ведению расчетов в интернете, пишет газета "Известия".

Так, одним из основных нововведений должно стать введение обеспечительных залогов для интернет-систем, которые раньше законодатели ввели для иностранных систем платежных карт Visa и MasterCard. Кроме этого, по словам автора, нововведения будут касаться и большей открытости иностранных платежных систем перед российским законом.

"Это будет целый пакет законопроектов, которые дадут ЦБ полноценный статус контролера в российской банковской системе. Среди прочего готовятся поправки по регулированию иностранных онлайн-платежных систем, действующих в нашей стране, с целью повышения их надежности", — цитирует газета слова автора законопроекта депутата Евгения Федорова («Единая Россия»).

Читайте такжеVisa снова заговорила об уходе из России

По его словам, прорабатывается вопрос о создании большего доступа российских контролирующих органов к данным системам для более эффективной борьбы с "сомнительным движением денег".

"Размер обеспечительного залога для интернет-платежных систем будет равняться такому же показателю для систем платежных карт. На сегодня Visa и MasterCard обязаны по закону ежеквартально аккумулировать на специальных счетах ЦБ по 25% от среднего оборота в день. При этом после некоторых споров российские власти обещали иностранным компаниям несколько уменьшить размер залога", — отмечает издание.

Читайте такжеПутин подписал закон о создании в РФ национальной платежной системы

Как пишут "Известия", помимо американской PayPal, которая только 13 мая прошлого года получила лицензию ЦБ, и зарегистрированной в Лондоне системы Webmoney на рынке интернет-платежных услуг РФ можно найти и другие иностранные компании, такие как голландский оператор интернет-платежей Chronopay, процессинговая компания Payu или американская компания Paycash, участвовавшая в создании "Яндекс.Деньги".