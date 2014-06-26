В Польше говорят, что украинско-российский кризис не повлиял на их компании

Центральный банк Польши (NBP) не зафиксировал значительного влияния на финансовое состояние работающих в стране компаний наблюдающегося с марта текущего года кризиса в отношениях между Украиной и Россией, которые входят в десятку крупнейших рынков сбыта для польских товаров.

Об этом сказано в отчете NBP за первый квартал текущего года, которым располагает УНИАН.

"Как мы и прогнозировали, российско-украинский кризис практически не повлиял на уровень доходов и финансовые результаты сектора предприятий. Среди факторов, которые сдерживали падение выручки также в группе предприятий, которые активно занимаются торговлей с Россией или Украиной, была незначительная доля продаж в эти страны, значительный рост экспорта в другие страны европейской зоны и активный поиск новых рынков сбыта", - отметили в банке.

Работающие в Польше компании за первые три месяца года увеличили продажи в годовом выражении на 2,7%, и этот рост был обеспечен главным образом за счет экспорта, а также продаж на внутреннем рынке.

Нацбанк Польши отметил, что главным мотором роста на внутреннем рынке стала лучшая ситуация в строительной отрасли, компании которой впервые за 1,5 года увеличили выручку (на 7%), несмотря на снижение цен на недвижимость.

"В 1-м квартале 2014 года зафиксированы дальнейшие сигналы экономического оживления в секторе предприятий. Однако масштабы этого роста остаются далекими от тех, которые мы наблюдали в 2007-2008 годах", - подчеркнули в NBP.

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Как сообщал УНИАН, по данным польского министерства экономики, компании из Польши в первом квартале текущего года сократили экспорт в Украину почти на 20%, а в Россию - на 5%. Вице-премьер-министр Януш Пехочинский назвал главной причиной падения девальвацию национальных валют в этих странах.

Справка УНИАН. По данным польской статистики, в прошлом году Украина заняла восьмое место в десятке крупнейших рынков сбыта польских товаров на фоне пятого места Российской Федерации.

Производители из Польши продали в Украину товаров на 4,3 млрд евро, в то время как в Россию - на 8,1 млрд евро при общем экспорте в более 150 млрд евро.

Около 75% всего польского экспорта в прошлом году пришлось на страны Европейского Союза.