Кабмин признал расходы двойного назначения

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

В соответствии с документом, работодателям предусматривается создать новые экономические стимулы для подтверждения рабочей квалификации работников, которую они получили путем неформального обучения.

Читайте такжеБизнес в Украине продолжает ощущать давление налоговых органов - исследование

Целью законопроекта является выработка единых подходов в ведении бизнеса работодателями, поскольку согласно внесенным изменениям, к валовым расходам предприятий будут также относиться и средства, потраченные работодателями для подтверждения результатов неформального профессионального обучения.

Читайте такжеРада поддержала законопроект о налоговом компромиссе

Сегодня профессиональное обучение, в том числе повышение квалификации работников, осуществляется работодателями непосредственно на производстве или в учебных заведениях на основании заключенных с ними договоров. После прохождения обучения выдается диплом квалифицированного рабочего или свидетельство о присвоении квалификации государственного образца.

Читайте такжеМинэкономразвития предлагает сократить количество налогов до восьми