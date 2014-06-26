Кабмин признал расходы двойного назначения
Правительство одобрило законопроект «О внесении изменения в статью 140 Налогового кодекса Украины относительно особенности признания расходов двойного назначения».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.
В соответствии с документом, работодателям предусматривается создать новые экономические стимулы для подтверждения рабочей квалификации работников, которую они получили путем неформального обучения.
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Целью законопроекта является выработка единых подходов в ведении бизнеса работодателями, поскольку согласно внесенным изменениям, к валовым расходам предприятий будут также относиться и средства, потраченные работодателями для подтверждения результатов неформального профессионального обучения.
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Сегодня профессиональное обучение, в том числе повышение квалификации работников, осуществляется работодателями непосредственно на производстве или в учебных заведениях на основании заключенных с ними договоров. После прохождения обучения выдается диплом квалифицированного рабочего или свидетельство о присвоении квалификации государственного образца.
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