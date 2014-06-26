Доллар на межбанке подешевел до 11,91 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8700/11,9500 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд - 11,8700/11,9200 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 11,8500/11,9100 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рынок евро-гривна открылся индикативными котировками – 16,1820/16,2940 грн/евро, к 12:00 цены ушли вниз - 16,1660/16,2380 грн/евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 16,1270/16,2125 грн/евро.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3511/0,3535 грн/рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3515/0,3533 грн/рубль. К закрытию торгов цены снизились до 0,3514/0,3527 грн/рубль. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,7245 (+0.0150).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3605/1,3640.

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Как сообщал УНИАН, 25 июня торги по доллару США открылись котировками 11,8500/11,9800 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд 11,9250/11,9350 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 11,8800/11,9200 грн/долл.